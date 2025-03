DAE finaliza 1.115 serviços em 7 dias

DAE de Americana finaliza 1.115 serviços em sete dias

Mais notícias da cidade e região

O Departamento de Água e Esgoto de Americana divulgou, nesta sexta-feira (21), o balanço de serviços executados nos últimos sete dias. No período de 14 a 20 de março, foram executados 1.115 serviços de manutenção pelas equipes da autarquia.

As manutenções atendem as demandas solicitadas pelos munícipes. Entre as solicitações estão pedidos de consertos de vazamentos, substituição de hidrômetros, reparos de pavimento asfáltico, esgoto entupido e religações de água.

“É importante que as solicitações sejam registradas no DAE para que os serviços possam ser inseridos no cronograma de trabalho das equipes e sejam resolvidos o mais rápido possível. O objetivo é priorizar e agilizar o atendimento, planejando as ações que são executadas por toda a cidade”, explica o superintendente Marcos Morelli.

Os pedidos de serviços e o contato com o DAE pode ser feito pelos seguintes canais: telefone 0800-012-3737, das 6h à 0h (diariamente); WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelo site, clicando em “Protocolos Digitais”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP