O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana concluiu,

no período de 12 a 18 de janeiro, 1.711 serviços de manutenção em diversas regiões da cidade. Nesta semana, a autarquia ampliou de 11 para 14 o número de equipes que trabalham na manutenção para reforçar os trabalhos e atender as demandas da cidade.

Entre as ordens de serviços mais executadas estão as substituições de hidrômetros, conserto de vazamento de esgoto e de água, desobstrução de rede de esgoto, ligações de água e esgoto, inspeção em hidrômetro, reparo em passeio público, mudança de cavalete, reparo de pavimento asfáltico, instalação de tampa em poço de visita (bueiro), inspeção em caixa de proteção metálica, entre outras manutenções.

“Os trabalhos de manutenção na cidade são realizados pelas equipes do DAE permanentemente, visando atender as demandas dos munícipes, reparos, manutenções preventivas, entre outras ações corretivas e benfeitorias”, disse o superintendente da autarquia, Marcos Eduardo Morelli.

Os serviços podem ser solicitados por meio dos canais de atendimento do DAE. O contato pode ser feito diariamente pelo telefone 0800-0123-737, das 6h à 0h; pelo WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelos e-mails sac@daeamericana.sp.gov.br e ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br. As solicitações também podem ser feitas no site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br, clicando no ícone “Americana Inteligente – Atendimento Digital” e depois “Protocolos DAE”.

As demandas geram ordens de serviço que são direcionadas para os setores competentes providenciarem o trabalho, conforme o cronograma e a programação das equipes.