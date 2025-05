O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste concluiu a modernização da casa de bombas da Estação de Tratamento de Água – ETA IV, ampliando a capacidade de bombeamento para os reservatórios que atendem as regiões da Zona Leste e do entorno da estação, localizada no Jardim Souza Queiroz.

A obra saiu por meio da Diretoria de Engenharia e Planejamento.

Com o objetivo de proporcionar maior segurança operacional e continuidade no abastecimento, mesmo em situações de alta demanda, o projeto incluiu a substituição de dois conjuntos motobombas – um principal e um reserva –, a instalação de novas tubulações, a otimização de componentes hidráulicos e a implementação de novos painéis de comando, garantindo maior eficiência ao sistema de distribuição de água tratada.

A obra foi realizada como contrapartida de um empreendimento no município, sem nenhum custo para a autarquia.

Fala o superintendente do DAE

“Com essa modernização, o DAE reafirma seu compromisso com a qualidade de vida dos barbarenses, por meio de soluções em saneamento básico, assegurando que o crescimento urbano do município seja sustentado por uma infraestrutura eficiente e robusta”, comentou o diretor superintendente, Laerson Andia Júnior.

