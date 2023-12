DAE oferece curso de Redução de Perdas para servidores

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste promoveu um curso de Redução de Perdas em Águas de Abastecimento Público para técnicos da Autarquia e à sua recém-criada Comissão Multidisciplinar de Melhoria Contínua e Eficiência Energética, formada por servidores concursados, entre técnicos e engenheiros. O treinamento ocorreu no auditório do Museu da Água e foi ministrado pelo doutor em Engenharia Hidráulica, Daniel Manzi.

A finalidade do curso, realizado nos dias 7 e 8 deste mês, é capacitar profissionais envolvidos no setor de abastecimento de água, proporcionando conhecimentos essenciais para a identificação e minimização de perdas no sistema. Foram abordados conteúdos relacionados à Hidráulica do Controle de Perdas, Perdas Reais e Perdas Aparentes.

Mais notícias da cidade e região

“O engenheiro Daniel Manzi é um estudioso no assunto, com muito conhecimento teórico e prático. Trouxemos uma pessoa com este nível de qualificação a fim de reciclar nossos conhecimentos para o enfrentamento na redução de perdas de água tratada e de faturamento. O DAE sempre faz investimentos para buscar a excelência em seus fornecimentos e na prestação de serviços”. comentou o diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior.

As ações de controle de perdas estão sendo desenvolvidas e executadas pelo DAE por meio de diversas obras já executadas e em andamento e seguem com estudos e propostas de soluções para a redução de perdas de água tratada pela nova Comissão Multidisciplinar de Melhoria Contínua e Eficiência Energética, criada pela Superintendência no início deste mês – Portaria nº36/2023, de 5/12/2023.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP