O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 274 reparos de vazamentos em diferentes pontos da cidade, de 3 a 9 de dezembro. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de combate às perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Nos sete dias, foram feitos 119 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 61 em passeios (VAP) e 94 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 274 atendimentos concluídos.

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Boa Vista, Campo Limpo, Cariobinha, Centro, Cidade Jardim, Colina, Conserva, Frezzarin, Industrial Abdo Najar, Industrial Werner Plaas, Jardim América, Jardim Bertoni, Jardim Boer, Jardim Brasil, Jardim da Balsa, Jardim da Mata, Jardim da Paz, Jardim Trípoli, Jardim Dona Judith, Jardim do Lago, Jardim Esplanada, Jardim Ipiranga, Jardim Ipês Amarelos, Jardim Mirandola, Nova Carioba, Parque da Liberdade, Parque das Nações, Parque Novo Mundo, Parque Universitário, Praia Azul, Praia dos Namorados, Residencial Jaguari, São Jerônimo, São Manoel, São Roque, São Vito, Terramérica, Vila Bela, Vila Bertini, Vila Dainese, Vila Mariana, Werner Plaas.

De acordo com o DAE, a identificação e o reparo rápido de vazamentos são fundamentais para reduzir o desperdício e garantir mais eficiência ao sistema de abastecimento.

A autarquia reforça que a população deve comunicar ocorrências pelos canais oficiais:

Telefone: 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias)

WhatsApp: (19) 98100-4714 (das 8h às 22h)

Site: www.daeamericana.sp.gov.br (opção “Protocolos Digitais”)