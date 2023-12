DAE recebe 1.123 mudas de árvores nativas de alunos da Escola Emílio Romi

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste recebeu, na sexta-feira (8), 1.123 mudas de árvores nativas produzidas pelos alunos do ensino médio da Escola Estadual “Comendador Emílio Romi”. A ação é fruto de uma parceria firmada em 2021, cuja finalidade é contribuir com o reflorestamento de matas ciliares e de áreas de preservação permanente do município.

As atividades tiveram apoio técnico da Diretoria de Gestão Ambiental do DAE, que forneceu diversos insumos para a produção das mudas pelos estudantes, como bandejas, tubetes, saquinhos plásticos, placas de identificação, substrato orgânico e sementes de árvores nativas.

Dentre as 12 espécies distintas de mudas doadas estão jatobás, palmeiras-jerivá, embaúbas, canafístulas, jequitibás-rosa, jequitibás-branco, angicos-vermelho, aroeiras-pimenteira, embirinhas, patas-de-vaca, ipês-branco e manduiranas, as quais foram acondicionadas na área de produção de mudas (estufas) do CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara d’Oeste). Desde 2021, a Escola Emílio Romi produziu e doou ao DAE 1.827 mudas de árvores nativas.

