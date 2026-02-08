O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste realizou a instalação de um novo conjunto motobomba e de painéis elétricos na Estação Elevatória Santa Alice, conhecida como Represinha, reforçando o sistema de recalque de água bruta para as Estações de Tratamento de Água (ETAs) II e IV.

Além do conjunto motobomba, foram adquiridos três painéis elétricos com inversores de frequência — dois instalados na Represinha e um na ETA IV. O investimento total é de aproximadamente R$ 300 mil.

O novo conjunto motobomba passa a operar como suporte aos dois motores e bombas já existentes que atendem a ETA IV, unidade responsável pelo tratamento e distribuição de água para toda a Zona Leste, parte da Zona Sul e bairros adjacentes. A medida garante maior segurança operacional, mantendo a vazão de água para tratamento mesmo em situações de manutenção de um dos conjuntos principais, ao funcionar como sistema de reserva.

Eficiência

Os novos painéis elétricos atuam no controle e comando dos motores, proporcionando maior eficiência operacional, melhor desempenho dos equipamentos e redução de custos com manutenção e consumo de energia elétrica.

A Represinha é o principal ponto de captação de água bruta do município, recebendo águas das represas Areia Branca, São Luiz e Parque das Águas. A estrutura conta com sete conjuntos motobombas responsáveis pelo envio da água para tratamento nas duas estações em operação na cidade, a ETA II e a ETA IV.

Esse reforço no sistema de bombeamento da Estação Santa Alice integra o conjunto de melhorias necessárias para o enfrentamento das novas condições climáticas, contribuindo para a segurança hídrica do município.