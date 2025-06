DAE – reparos asfálticos em Santa Bárbara d’Oeste

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com os serviços de recuperação de pavimento asfáltico em vias públicas que passaram por intervenções nas redes de água e esgoto — seja para manutenções corretivas e preventivas, seja para novas ligações. Nesta semana, as equipes atuaram em diversos bairros da Zona Leste do município.

A operação tapa-buraco é realizada em duas etapas: inicialmente, é feita a preparação da base do solo. Após um período de aproximadamente três dias, ocorre a aplicação da massa asfáltica, assegurando maior durabilidade e qualidade nos reparos executados.

Com a intensificação das ações e a ampliação da mobilização das equipes operacionais, o DAE registrou redução significativa no tempo de espera para execução dos serviços e na quantidade de solicitações em aberto.

Solicitar serviços

Os munícipes podem solicitar os serviços ou consultar a existência de ordem de serviço aberta por meio dos seguintes canais de atendimento: Telefone fixo gratuito: 0800-770-3459 Telefone geral: (19) 3459-5910 – WhatsApp: (19) 9 9992-6848 – diário, das 6h à meia-noite.

