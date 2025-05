DAE SB alerta para alteração na cobrança

Informamos que nosso sistema comercial passou por uma atualização. Por esse motivo, todas as faturas emitidas até o dia 17/04/2025 ainda apresentam o QR Code do Pix para pagamento.

Contudo, as faturas emitidas a partir de 18/04/2025 não contarão com o QR Code do Pix, pois estamos em processo de adequação ao novo sistema.

Solicitamos especial atenção no momento do pagamento: verifique se o destinatário/beneficiário está correto.

Em caso de dúvidas, você pode consultar a fatura espelho na Agência Virtual ou entrar em contato com nossos canais de atendimento: 0800-770-3459 / 3459-5910 / WhatsApp: (19) 9.9992.6848. Site: www.daesbo.sp.gov.br.

Agradecemos pela compreensão e reforçamos nosso compromisso em oferecer praticidade e segurança durante esse período de transição.

