DAE de SBO conclui reparo na Rua Limeira

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste concluiu nesta quinta-feira (26) a manutenção corretiva em um trecho da rede coletora de esgoto localizado no cruzamento das ruas Limeira e Jade, entre os bairros Jardim São Fernando e Santa Rosa II.

A intervenção foi realizada pelas equipes operacionais da autarquia e teve início na última quarta-feira (25), em razão do rompimento de uma galeria de água pluvial instalada abaixo de um poço de visita de esgoto (PV). O dano comprometeu parte da estrutura do PV, ocasionando o vazamento de efluente na região.

Na primeira etapa do serviço, os técnicos atuaram na recuperação da galeria danificada. Já na segunda etapa, concluída nesta quinta, foram executadas as interligações das tubulações com a instalação de novos tubos, além da reconstrução do PV comprometido.

Com a finalização dos trabalhos, o fluxo do esgoto na rede foi normalizado. Todo o volume coletado nesta região segue sendo direcionado para tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Barrocão.

O DAE reforça que atua de forma contínua para garantir a qualidade dos serviços de saneamento no município e agradece a compreensão dos moradores durante o período de obras

