O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste informa que a validade do Concurso Público nº 001/2023 foi prorrogada por mais dois anos. A medida foi oficializada por meio de portaria publicada nesta terça-feira (1º), no site da autarquia – www.daesbo.sp.gov.br – estendendo a vigência do certame até 3 de julho de 2027.

Realizado no primeiro semestre de 2023, o concurso ofertou vagas para os cargos de Agente Administrativo, Agente Fiscal, Comprador, Controlador Interno, Engenheiro Eletrônico, Fiscal de Obras e Serviços de Engenharia, Operador de Estação Elevatória, Operador de ETA/ETE, Operador de Geofone, Operador de Telemarketing, Técnico de Laboratório, Técnico de Logística e Técnico em Tecnologia da Informação.

Com a prorrogação, o DAE assegura a continuidade no aproveitamento da lista de aprovados, promovendo maior agilidade no preenchimento de vagas e evitando os custos de um novo processo seletivo.

