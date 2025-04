O deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) participou nesta sexta-feira (11) das solenidades de entrega de viaturas e equipamentos ao Corpo de Bombeiros dos municípios de Sumaré e Nova Odessa, adquiridos com recursos de emendas parlamentares destinadas pelo seu mandato.

“Reforçar as condições de trabalho dos nossos Bombeiros é garantir mais segurança para as famílias. Fico honrado de contribuir com a estruturação dessas unidades por meio do nosso mandato”, disse o deputado, reafirmando seu compromisso com os municípios da região e com o fortalecimento da segurança pública em todo o Estado de São Paulo.

Em Sumaré, foram entregues uma viatura Toyota Yaris, uma balsa de salvamento, além de equipamentos de apoio como caixa de ferramentas, lavadora de alta pressão (WAP) e um atomizador, totalizando R$ 200 mil em investimentos.

A unidade sumareense dos Bombeiros foi inaugurada em 2023 em parceria com o ex-prefeito Luiz Dalben, que, durante sua gestão, garantiu o convênio com o Governo do Estado e a locação do prédio que hoje abriga a corporação. Presente na solenidade, ele destacou a importância do trabalho conjunto.

“Estou muito feliz e grato a Deus por acompanhar melhorias, que foram garantidas ainda em nossa gestão, chegando para a população. Feliz pela parceria com o Corpo de Bombeiros. Feliz com o mandato do deputado Dalben, que tem conquistado muitas melhorias para Sumaré e todo estado de São Paulo. Muito obrigado por tudo o que o senhor fez durante os 8 anos da minha gestão e ainda faz por nossa cidade”, disse Luiz Dalben.

Nova Odessa

Já em Nova Odessa, com a presença do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD), a corporação recebeu uma viatura Toyota Yaris e uma balsa de salvamento, por meio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 180 mil.

“Quero agradecer, Deputado Dalben. Os Bombeiros sabem a importância dessa viatura (entregue hoje). E, aqui, nós temos enchentes e, às vezes, não conseguimos chegar até aquela pessoa que está precisando de apoio, mas agora nós vamos conseguir porque temos uma balsa para ajudar a socorrer aos mais necessitados. E eu quero agradecer muito por você ter nos ajudado!”, destacou Leitinho.

As entregas foram acompanhadas por autoridades civis, militares, policiais e bombeiros, além de vereadores e lideranças regionais, que destacaram a importância dos investimentos garantidos por Dalben para o fortalecimento da segurança e da resposta rápida em situações de emergência.

“A atividade de Bombeiros não se faz sozinho. Ela se faz com parceria, ela se faz com solidariedade para amparar e acolher essas pessoas que passam por seus piores momentos de vida. Nossa missão é salvar, e quando eu falo nossa, eu falo a do Corpo de Bombeiros e a dos senhores também. Muito obrigado!”, reforçou o Coronel PM Diógenes Munhoz, comandante do CBI-1 (Comando de Bombeiros do Interior 1).

“No nome dos amigos Coronel PM Diógenes, Major Maxwel (Comandante Interino 16º GB) e do 1º Tenente PM Magnum (Comandante dos Bombeiros de Sumaré e Nova Odessa), estendo todo meu respeito aos membros das corporações e reforço: contem sempre com o mandato do deputado Dalben, para avançarmos em segurança e no cuidado com a nossa população!”, finalizou o parlamentar.