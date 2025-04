Como membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado estadual Dirceu Dalben tem atuado em diversas iniciativas relacionadas a esses temas tão importantes. Na última semana, o parlamentar participou de dois encontros que discutiram políticas públicas nas áreas de meio ambiente, mobilidade urbana e infraestrutura.

Em reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), com a presença da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, prefeitos da região e representantes da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), Dalben defendeu a adoção de ações conjuntas para o desenvolvimento regional sustentável.

No encontro, a secretária apresentou uma proposta do Governo do Estado – que conta com apoio de Dalben – para destinação final de resíduos sólidos, de forma integrada entre os municípios da região.

“Pensando no nosso futuro, a ideia é colocar em prática um grande projeto de cooperação entre o Estado, municípios, iniciativa privada e toda a sociedade, para destinar corretamente o lixo produzido na região, reduzindo o uso de aterros sanitários e promovendo outras ações importantes como a geração de energia, por exemplo. Para mim, é uma honra contribuir com esta discussão, os desafios são grandes e o momento é de ação, firme. É para isso que estamos trabalhando”, falou o deputado, que foi o único representante da Alesp no encontro.

Ônibus elétricos

Dalben também participou da 92ª edição do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana e Reunião Extraordinária do Fórum Nacional, realizado em Hortolândia. O evento reuniu especialistas, gestores públicos e representantes do setor para debater propostas voltadas à melhoria do trânsito urbano. Um dos temas centrais foi a eletrificação da frota de transporte público, prevista no Novo PAC, que inclui a renovação dos veículos e investimentos em infraestrutura para cidades de médio e grande porte.

“A troca de experiências e o diálogo entre os entes públicos e privados são fundamentais para a construção de políticas de mobilidade urbana mais eficientes e, principalmente, sustentáveis”, concluiu o deputado.

Dalben também é coordenador da Frente Parlamentar de Apoio ao Transporte Ferroviário na Alesp, defensor da volta dos trens de passageiros e da ampliação do transporte de cargas sobre trilhos, com o objetivo de reduzir a quantidade de veículos nas rodovias e, assim, contribuir com a mobilidade urbana e a redução da emissão de gases do efeito estufa.