Pesquisa Datafolha divulgada esta segunda-feira repete dados da semana passada e coloca o presidente Lula com vantagem tranquila sobre os principais adversários para corrida de 2026.

Lula aparece com 49% contra 40% de Bolsonaro com 48% a 39% de Tarcísio. A vitória é maior contra o filho exilado de Bolsonaro Eduardo- 51% a 34% para o petista.

Na semana passada pesquisas mostraram que a avaliação do governo Lula está bem baixo, mas seu potencial eleitoral segue muito alto.

Presidente Lula é vacinado na abertura da campanha nacional contra a gripe

Meta para 2025, reforçada no Dia Mundial da Saúde, é imunizar 90% dos grupos prioritários. Governo Federal adquiriu 73,6 milhões de doses

No Dia Mundial da Saúde e em um gesto de incentivo à imunização e ao início da campanha nacional de vacinação contra a influenza, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi imunizado nesta segunda-feira, 7 de abril, durante participação em um evento em Montes Claros (MG).

“Hoje é Dia Mundial da Saúde e a data marca o início da campanha nacional de vacinação contra a gripe! E é claro que eu não ia ficar fora dessa. Já estou com meu cartão atualizado. E tem mais! Agora, a vacina da gripe estará disponível o ano inteiro!”, afirmou o presidente Lula em postagem em seu perfil nas redes sociais.

A solenidade marcou o anúncio de expansão da empresa Novo Nordisk, fornecedora de insulina e medicamentos para o tratamento de hemofilia para o Sistema Único de Saúde (SUS). Durante a agenda, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também foram vacinados.

Para 2025, o Governo Federal adquiriu 73,6 milhões de doses. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes e idosos, com estimativa de público-alvo em cerca de 50 milhões de pessoas.

“Entre as coisas mais importantes para salvar a vida de uma pessoa está o cuidado adequado com a saúde e a vacinação. Estar nesse Dia Mundial da Saúde ao lado do presidente e de trabalhadores e trabalhadoras da saúde é significativo. O Brasil tem essa característica: a produção de insumos em saúde está diretamente combinada ao acesso da população à assistência de qualidade”, afirmou Alexandre Padilha.

