DDMs fazem operação e prendem 1.160 homens

Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) da Polícia Civil paulista intensificaram ações contra a violência de gênero e realizaram 1.160 prisões em flagrante — praticamente 38 por dia, uma a cada uma hora e meia. Além disso, foram 8.706 medidas protetivas de urgência solicitadas, e um sem-número de inquéritos instaurados e relatados – só para citar algumas das ações.

Os números fazem parte da Operação Hera, deflagrada em todo o estado, em março – mês dedicado às mulheres. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp) classifica os resultados como exemplo do trabalho de excelência da instituição.

Durante a força-tarefa, de nome inspirado na deusa grega Hera – símbolo da força, de proteção e da dignidade feminina – também foram 21.792 os Boletins de Ocorrências (B.O.s) registrados, de forma presencial e on-line, e 3.195 denúncias apuradas.

Com outras unidades da Polícia Civil em apoio às DDMs bandeirantes, a operação também resultou na instauração de 9.656 inquéritos e na relatoria de outros 7.608; bem como em 353 representações por prisões; o cumprimento de 355 mandados de prisão, entre preventivas e temporárias; e outras 265 ordens de busca e apreensão. O balanço ainda abarca a recolha de 211 armas e de 8.473g de entorpecentes.

Além das atividades inerentes à Polícia Judiciária, as DDMs se dedicaram, no decorrer de março, a ações voltadas à comunidade, com 368 participações em eventos e palestras sobre a Defesa das Mulheres e outros temas inerentes à segurança e ao combate à agressão contra o público feminino no estado de São Paulo.

Os bons resultados da Operação Hera refletem o trabalho incansável de milhares de servidores da Polícia Civil no dia a dia em favor da população paulista, na opinião da coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), delegada Adriana Liporoni:

“Os números impressionantes alcançados com esta força-tarefa são o reflexo da dedicação e da coragem de cada policial envolvido, demonstrando que, por trás de cada ação deflagrada, há um compromisso profundo com a proteção, a justiça e a dignidade das mulheres”, valida.

A presidente do Sindpesp, delegada Jacqueline Valadares, enfatiza o protagonismo das DDMs e de todos os servidores da Polícia Civil bandeirante no combate à criminalidade e, em especial, ao enfrentamento à violência de gênero, foco da Operação Hera:

“A Operação Hera é mais um exemplo de iniciativa voltada a oferecer acolhimento às vítimas e garantir uma resposta forte e eficaz contra os infratores. A Polícia Civil segue ao lado da população para proteger, acolher e garantir justiça”, reforça Jacqueline.

Números da Operação Hera das DDMs:

Boletins de Ocorrência (B.O.s) registrados (presenciais e on-line):

21.792

Pedidos de medidas protetivas de urgência:

8.706

Inquéritos policiais instaurados:

9.656

Inquéritos policiais concluídos:

7.608

Denúncias recebidas e apuradas (Disque 100, Disque 180 e outros canais):

3.195

Pedidos de prisão (entre temporárias e preventivas):

353

Mandados de prisão cumpridos:

355

Mandados de busca e de apreensão executados:

265

Prisões em flagrante realizadas:

1.160

Armas apreendidas (entre brancas e de fogo):

211

Eventos e palestras sobre Defesa da Mulher:

368

Fonte: Polícia Civil do Estado de São Paulo