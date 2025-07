“De Cara Limpa” é o nome de um projeto que nasceu no coração e na sensibilidade de uma mulher cristã. Praticando a solidariedade, ela percebeu uma necessidade das pessoas em situação de rua, principalmente mulheres. “Moça, obrigado pela sopa, mas o que eu queria mesmo era um banho”, teria dito uma delas.

Assim nasceu o “Projeto De Cara Limpa”.

No coração e na sensibilidade de uma mulher. Com o tempo, o projeto saiu do papel e se concretizou. Todas as terças-feiras, das 13h às 16h30, no salão social da Igreja Presbiteriana de Americana, no centro da cidade, as pessoas em situação de rua têm uma oportunidade de tomar um banho quente, receber uma roupa nova, fazer um bom lanche e receber uma oportunidade de sair das ruas.

É um trabalho desafiador. Boa parte das pessoas em situação de rua desenvolvem a adicção, e, muitas vezes, a dependência química fala mais alto.

O objetivo do Projeto De Cara Limpa é claro: tirar a pessoa da rua! Não é fácil! A equipe é formada por voluntários da cidade, em sua maioria de mulheres.

É comum o sentimento de impotência diante dos desafios que cada vida apresenta. Situações e histórias de vidas que se complicaram em face dos problemas comuns enfrentados pelas famílias brasileiras. O desajuste do ser humano vem à tona, as dificuldades se agigantam, os problemas se intensificam e o resultado final é um(a) morador(a) de rua. Vidas e projetos são desfeitos.

Sonhos vão para o ralo. O ser humano vira um bicho. Mudar o resultado disso é um desafio gigante para quem é somente um voluntário, sem acesso e sem as forças do equipamento público do Estado. Estado que se esforça, mas que não tem vontade política de resolver, de fato, um problema que se agiganta na vida urbana. O crescimento da população em situação de rua.

Neste inverno, parece mais rigoroso, precisamos de doações. Roupas de frio, cobertores, calçados… O que vier será bem recebido. Oportunidades de emprego, de trabalho… qualquer coisa que nos auxilie na difícil tarefa de mudar o “status” da pessoa em situação de rua. Fale conosco!

Rev. Ailton Gonçalves Dias Filho

Pastor Presbiteriano

