Debaixo de chuva, Rio Branco bate Ska (2-1)

O Rio Branco bateu o Ska Brasil no Estádio Décio Vitta

em Americana em partida que chegou a ser paralisada pela forte chuva que caiu na cidade.

A partida valeu pela quinta rodada do Campeonato Paulista A4 de 2024. O temporal chegou a paralisar o embate por 11 minutos, o Tigre levou a melhor e venceu por 2 a 1.

Na rodada anterior, no sábado de carnaval, o SBrasil tinha vencido a primeira no certame ao fazer 1 a 0 no Independente, em Santana de Parnaíba. Já o Alvinegro encarou o Grêmio São-Carlense, em São Carlos, e foi derrotado pelo mesmo marcador.

Querendo a vitória, o Rio Branco começou com tudo e abriu o marcador aos 5 minutos. Após cobrança de falta de Gui Marques, a bola foi alçada na área e o experiente David Batista subiu mais que todo mundo para fazer de cabeça: 1 a 0 para o Tigre.

O gramado estava bem molhado, por conta da chuva que caiu momentos antes do início do jogo, e o RB continuou pressioando e aos 15′, em contra-ataque, Carlos Iury quase marcou o segundo. Aos 26′, o Ska Brasil quase empatou: após falha do goleiro do time da casa, Razera finalizou, mas Ricardo tirou em cima da linha. Depois, o jogo caiu de ritmo e o time da casa foi para o intervalo em vantagem.

No segundo tempo, o Ska Brasil voltou tentando marcar para empatar o jogo e conseguiu aos 14′. Após erro de passe do Tigre na intermediária, o time visitante fez uma boa troca de passes, Caíque serviu Rafael Lucas, que na cara do goleiro teve a frieza para fazer: 1 a 1.

Logo após o gol do Ska Brasil, o jogo foi paralisado por conta de uma chuva de granizo. Após cerca de 11 minutos, a bola voltou a rolar em Americana. Depois da parada, o Ska continuou melhor, pressionando em busca da virada.

GOL NO FINALZINHO- Após muita confusão na área, no último lance da partida, e o zagueiro Gustavo Brandão fez o gol da vitória do Tigre. Final de jogo e 2 a 1 para o time da casa, que sobe na classificação do Paulista A4. As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, dia 21. Às 19 horas, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, o Ska Brasil recebe o Vocem. Às 20 horas, o RBo encara o Audax, no Estádio José Liberatti, em Osasco.

