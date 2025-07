A primeira-dama de Sumaré, Débora Mikaelle, participou nesta terça-feira (15) de um encontro no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, a convite da primeira-dama estadual e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas. A reunião marcou o encerramento do segundo ciclo do programa Caminho da Capacitação e reuniu representantes dos seis municípios participantes da etapa: Sumaré, Holambra, Jaguariúna, Paulínia, Pedreira e Santo Antônio de Posse.

Cristiane Freitas recepcionou pessoalmente as primeiras-damas, promovendo uma escuta ativa sobre os resultados do programa, os desafios enfrentados pelas cidades e sugestões para a continuidade da iniciativa. A participação da primeira-dama de Sumaré foi destaque na reunião, reforçando o protagonismo do município na qualificação profissional e geração de oportunidades para a população.

Em Sumaré, o programa formou 117 alunos nas áreas com maior demanda por empregabilidade (soldagem, mecânica de motos, beleza pessoal e banho e tosa) por meio das carretas móveis adaptadas como salas de aula.

“A capacitação profissional muda histórias. O Caminho da Capacitação chegou a Sumaré em um momento em que muitas famílias precisavam de uma nova chance. Ver essas pessoas concluindo cursos de qualidade, com possibilidade real de inserção no mercado, é motivo de muito orgulho para nossa cidade”, afirmou a primeira-dama de Sumaré.

Balanço

Durante o encontro, cada município apresentou um balanço local, com números de inscritos, matriculados e formados, além de propostas para o aprimoramento dos próximos ciclos.

“Esses encontros são fundamentais para ouvirmos quem está na ponta, entendermos os desafios de cada cidade e trabalharmos juntos para oferecer capacitação de qualidade e oportunidades reais de transformação. O Caminho da Capacitação é uma política pública que nasce do diálogo e se fortalece com parcerias”, destacou Cristiane Freitas.

O programa Caminho da Capacitação foi lançado em maio deste ano e oferece cursos gratuitos de qualificação por meio de carretas móveis. Neste segundo ciclo, sete cidades da região de Campinas participaram, totalizando 595 alunos formados.

Ao todo, três ciclos já foram concluídos, beneficiando 1.975 alunos em 29 municípios paulistas. A iniciativa faz parte do SuperAção SP, plano do Governo do Estado de São Paulo que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.