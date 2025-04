Decisão do STF sobre ISS abre novas perspectivas para o setor industrial

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Em uma decisão que impacta diretamente o setor industrial, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu que o Imposto sobre Serviços (ISS) não incide sobre operações de industrialização por encomenda, quando a empresa executa uma etapa intermediária do processo produtivo sem comercializar o produto final. Essa decisão, aguardada com expectativa, traz alívio para muitas indústrias e abre novas perspectivas para o planejamento tributário.

“Essa decisão do STF é uma grande vitória para o setor industrial”, comemora Igor Montalvão, advogado do Montalvão & Souza Lima Advocacia de Negócios. “Ela reconhece a natureza específica da industrialização por encomenda e evita a bitributação, que prejudicava a competitividade das empresas.”

A decisão do STF define claramente os critérios para a não incidência do ISS. O principal ponto é que a empresa não pode ser a responsável pela comercialização do produto final. “Se a empresa apenas executa uma etapa do processo produtivo, sob encomenda de outra, o ISS não é devido, mas sim o ICMS ou IPI”, explica Igor Montalvão.

A decisão exige uma análise cuidadosa das operações, já que muitas empresas deverão verificar se seus contratos e operações se enquadram nos critérios estabelecidos pelo STF. Em muitos casos, será possível recuperar créditos tributários pagos indevidamente nos últimos anos caso constatado o pagamento do ISS, IPI ou ICMS para a mesma operação. Além disso, a decisão do STF abre espaço para um novo planejamento tributário, visto que as empresas podem repensar suas estratégias de produção e distribuição, buscando otimizar a carga tributária e aumentar a eficiência.

Ainda relacionado ao julgado, ficou estabelecido o limite de 20% do valor do débito tributário por inadimplência dos referidos tributos, “fator de atenção para as indústrias que se encontrem nesse cenário e que potencialmente sejam prejudicadas com imposição de multas superiores ao limite estabelecido”.

No entanto, é importante ter cautela. “É fundamental buscar o auxílio de profissionais especializados para interpretar a decisão do STF e implementá-la corretamente”, alerta o advogado da MSL. “A falta de conhecimento pode levar a erros e a problemas futuros.”

Com a decisão do STF, os prestadores de serviço e indústrias ganham um novo fôlego e a oportunidade de investir em inovação e crescimento. “Essa decisão é um passo importante para a construção de um sistema tributário mais justo e eficiente. Acreditamos que ela contribuirá para o desenvolvimento do setor de serviços, do setor industrial e para o crescimento da economia brasileira”, conclui.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP