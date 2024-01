Decolar registra crescimento de 114% na busca por pacotes para o Carnaval 2024

A Decolar – empresa de viagens líder na América Latina – acaba de analisar as tendências de viagens para o Carnaval 2024, que acontecerá entre os dias 8 e 14 de fevereiro. O estudo foi realizado com base na procura por pacotes de viagem nacionais e internacionais no site e app da companhia.

“O Carnaval é uma das festas mais tradicionais de nosso País. Já registramos um aumento de 114% na busca de pacotes de viagem nacionais e internacionais para a data”, diz Daniela Araujo, diretora de Produtos Não Aéreos da Decolar. “Os três destinos nacionais mais buscados foram Maceió, Rio de Janeiro e Salvador, e no internacional lideram Buenos Aires, Cancún e Orlando.”

Confira o ranking:

Estrangeiros no Brasil

O estudo também analisou a procura pelo Brasil como destino por clientes de outros países. “O crescimento da procura de estrangeiros por pacotes de viagem para passar o Carnaval de 2024 no Brasil foi de 81%, em relação à busca para o carnaval de 2023”, diz Araujo. “No ranking das cidades nacionais mais buscadas estão as capitais Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. E as cidades estrangeiras que mais buscaram pelo País foram Lisboa, Buenos Aires e Santiago.”

Confira os rankings:

Sobre o levantamento

O estudo foi realizado com base na procura de pacotes nacionais e internacionais no site e app da Decolar para viagens de 8 a 14 de fevereiro de 2024.