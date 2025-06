Boiseries No projeto deste corredor, o piso de madeira, no formato espinha de peixe, quebrou a possível monotomia que a predominância do branco traria | Projeto: Cristiane Schiavoni Arquitetura | Foto: Rafael Renzo Para a arquiteta Cristiane Schiavoni, clássico é eternamente clássico. No acesso aos dormitórios desse apartamento, ela explorou as boiseries – presentes em outros ambientes do projeto –, para adornar um lado do corredor e o teto. Com as molduras retangulares, o efeito de luz da arandela deixou o caminho dos moradores muito mais elegante. Aposta no monocromático Com a expressividade monocromática do rosa, não foi preciso que a arquiteta Mari Milani adicionasse mais nada no corredor que leva aos quartos e banheiro social | Foto: Julia Herman Todo rosa: no projeto do apartamento onde investiu na alegria dos tons pastel, a arquiteta Mari Milani mostra como o rosa compartilha o romantismo e a delicadeza em um viés moderno. No corredor monocromático, paredes, portas e teto se destacam pela cor que também se faz presente na marcenaria da sala.