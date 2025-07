Defesa Civil alerta para frente fria e baixa umidade: veja cuidados com a saúde durante a semana gelada em SP

Segundo alerta emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, uma frente fria deve provocar queda acentuada nas temperaturas e na umidade do ar em diversas regiões paulistas entre hoje e quinta-feira, 3 de julho. Na capital, a previsão é de dias chuvosos, com temperaturas entre 11°C e 17°C e sensação térmica ainda mais baixa nas madrugadas.

Além do frio, a Defesa Civil alerta para os índices de umidade relativa do ar, que podem ficar abaixo dos 30%, patamar considerado crítico pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e que aumenta os riscos à saúde da população, principalmente para idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias.

Segundo a pneumologista Dra. Sandra Guimarães, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a combinação de frio intenso com ar seco favorece infecções respiratórias, agrava quadros pré-existentes e exige atenção redobrada. “As baixas temperaturas aumentam a circulação de vírus como o Influenza e o Coronavírus, enquanto o ar seco provoca o ressecamento das mucosas e prejudica as defesas naturais do organismo”, explica.

Além das doenças virais, a concentração de poluentes tende a crescer nos dias frios, o que pode desencadear ou intensificar crises de asma, bronquite e outras condições pulmonares. “Muitos ainda fecham portas e janelas para se proteger do frio, mas isso dificulta a circulação de ar e facilita a propagação de vírus em ambientes internos”, alerta a especialista.

A pneumologista também chama atenção para o uso cuidadoso de aquecedores e lareiras, que, além dos riscos de acidentes, reduzem ainda mais a umidade do ar, piorando quadros respiratórios já existentes.

Nesse contexto, manter hábitos de prevenção se torna essencial. Hidratar-se bem, mesmo sem sentir sede, ajuda a preservar a integridade das vias respiratórias e auxilia o funcionamento geral do organismo. A alimentação balanceada, com frutas e verduras ricas em vitaminas, especialmente a vitamina C, contribui para o adequado funcionamento do sistema imunológico, ajudando o corpo a reagir melhor frente a infecções.

Outro ponto importante é a atualização da carteira de vacinação. Dra. Sandra ressalta que a imunização contra a gripe, a pneumonia e a Covid-19 continua sendo uma das formas mais eficazes de evitar complicações respiratórias, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

A Defesa Civil também orienta que se evite exposição prolongada ao frio, busque locais protegidos e não se realizem queimadas, devido ao alto risco de incêndios em vegetações.

Por fim, é importante estar atento a sinais como tosse persistente, chiado no peito, febre e falta de ar. Esses sintomas podem indicar complicações respiratórias e exigem avaliação médica rápida. Quando persistentes ou associados a piora no quadro geral, a recomendação é procurar o serviço de pronto atendimento o quanto antes, especialmente no caso de idosos e pessoas com doenças crônicas.

Com prevenção, cuidado e informação, é possível enfrentar os desafios do frio intenso e do tempo seco com mais saúde e segurança.

Dra. Sandra Guimarães – CRM SP 86780; RQE PNEUMOLOGIA 133360; RQE CLÍNICA MÉDICA 133359

