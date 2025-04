A Defesa Civil de Americana promoveu, na manhã desta quinta-feira (24), uma palestra para alunos do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), destacando as ações realizadas no município e a importância do trabalho preventivo. Durante o encontro, a equipe explicou a função do órgão e as atividades desenvolvidas em parceria com outras secretarias, como a prevenção de queimadas e o combate à dengue. O coordenador da Defesa Civil, João Miletta, conduziu a apresentação.

“Além de atender situações de emergência, trabalhamos para orientar a população sobre formas de prevenção à dengue, queimadas, acidentes, riscos de enchentes, temporais e desastres naturais. Nosso objetivo é preservar vidas e garantir a qualidade de vida das pessoas, uma prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli”, destacou Miletta.

Entre as ações apresentadas, foram abordadas a Operação São Paulo Sem Fogo e a campanha “Todos Contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”, ambas em andamento no município.

A Operação São Paulo Sem Fogo é realizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), com apoio da Defesa Civil do Estado, Corpo de Bombeiros e outros parceiros. A iniciativa integra programas de prevenção, controle, monitoramento e combate a incêndios, visando reduzir focos de queimadas, proteger áreas verdes e minimizar a emissão de gases de efeito estufa.

Miletta alertou para o aumento do risco de incêndios durante o período de estiagem e mudanças climáticas. “Estamos preparados para atender às ocorrências, mas a prioridade é a prevenção, com o monitoramento de áreas de risco e ações de conscientização junto à população”, afirmou.

O combate à dengue também foi tema da palestra. A Defesa Civil reforçou a importância do apoio da população para eliminar focos do mosquito transmissor, além de divulgar as ações realizadas pela Secretaria de Saúde, como mutirões de limpeza, nebulização e campanhas educativas.

“É fundamental que os moradores descartem corretamente materiais que possam acumular água e sirvam de criadouros do mosquito. A conscientização é a base para a prevenção”, concluiu Miletta.