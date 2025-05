A Defesa Civil de Americana, em parceria com o Rotary Club, arrecadou 1.695 quilos de arroz e feijão durante a campanha realizada em unidades dos Supermercados Pague Menos neste sábado (26) e domingo (27). As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social e a projetos sociais do município.

A ação ocorreu no Pague Menos dos bairros São Domingos e Jardim São Paulo. Foram arrecadados 1.200 quilos de arroz e 495 quilos de feijão. Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Miletta, as doações serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade de Americana e à Creche São Domingos.

“A campanha de arrecadação de alimentos foi um sucesso, com grande engajamento da população, que sempre colabora com as ações solidárias promovidas no município. As doações serão destinadas às famílias atendidas pelo Fundo Social e também à Creche São Domingos. Agradecemos a todos que contribuíram e ao supermercado Pague Menos pela parceria”, destacou Miletta, que também é presidente do Rotary Club.