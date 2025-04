A Defesa Civil da Prefeitura de Nova Odessa teve no sábado anterior (29) mais uma reunião com os integrantes do GRENO (Grupo Rádio Emergência Nova Odessa), para tratar de interesses comuns – especialmente, do apoio do órgão municipal à criação de uma Base Avançada dos praticantes. Tal base poderá auxiliar o Município em situações de grandes ocorrências ou desastres naturais, em que as redes de telefonia móvel deixem de funcionar, por exemplo.

A reunião teve a participação dos radioperadores Fábio, Marcelinho, Olcir Robaldelli, Osair Camargo, Pedro Henrique, Rafael Zutin, Renato Soares, Ricardo Benincasa e Waldinei Amaral – todos integrantes do Grupo, retomado em 2023 –, bem como do coordenador da Defesa Civil de Nova Odessa, Vanderlei Vanag.

No encontro, Vanag reforçou a importância da união do grupo, além do apoio da Defesa Civil Municipal à continuidade dos e trabalhos conjuntos com o GRENO, incluindo a montagem da uma Base Avançada para as duas organizações.

Vanag também disse que a Defesa Civil de Nova Odessa está apoiando um Curso de Combate a Incêndios em andamento, com a participação de profissionais e voluntários de várias cidades da região e da Grande São Paulo. O coordenador também fez um convite ao Grupo de Rádio Amador para ministrar uma palestra explicando como funciona a comunicação via rádio e suas leis, diretrizes, direitos, deveres e obrigações dessa modalidade de comunicação.

“O convite foi aceito e o Grupo vai providenciar materiais para ministrar essa palestra para mostrar e esclarecer o funcionamento do rádio amador, e depois responder às perguntas e dúvidas dos participantes”, destacou Vanag.

O radioperador Ricardo Benincasa informou aos presentes que representantes do Grupo estiveram recentemente em um escritório de Contabilidade para saber como o GRENO poderia ser transformado legalmente em uma OSC (Organização da Sociedade Civil) devidamente constituída e registrada, e assim poder desenvolver trabalhos sociais junto à população de Nova Odessa.

“Dentre tudo o que foi falado, o importante é salientar que constituir e registrar uma OSC é trabalhoso e exige o empenho e a dedicação de várias pessoas, mas que, depois de tudo formalizado, vale a pena. O custo inicial e depois a manutenção mensal desse processo não é tão alto, mas vamos precisar do empenho de todos para que dê certo”, afirmou Benincasa. Foi decidido que o Grupo “vai se empenhar na obtenção de fundos para dar entrada nesse processo de criação da OSC”.

Os integrantes vêm trabalhando desde o início do ano na elaboração de seu Estatuto e Regimento Interno, e deve ganhar em breve suas redes sociais próprias, bem como um memorial com fotos e informações dos radioperadores que já faleceram e, assim, perpetuar cada um na memória dos integrantes e simpatizantes.

Os radioperadores também decidiram recentemente que haverá dois encontros por ano, no primeiro domingo do mês de junho – que é o mês de fundação do GRENO – e outro no primeiro domingo do mês de novembro.