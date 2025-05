A equipe da Defesa Civil de Nova Odessa participou no dia 14/05 de mais um treinamento preparatório para a “Operação São Paulo Sem Fogo 2025”, voltada à prevenção e ao combate a queimadas em áreas verdes durante o período de estiagem. O treinamento prático foi realizado na sede do Corpo de Bombeiros de Americana, e tratou sobre temas como o uso da técnica de “queima prescrita” como ferramenta para evitar focos de grandes proporções.

A primeira fase da preparação ocorreu no dia 29 de abril, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, quando foi realizado um treinamento teórico com representantes de Defesas Civis de todo o Estado. A parte prática do treinamento aconteceu no Parque Juquehy, em Franco da Rocha, onde os participantes contaram com o apoio do Helicóptero Águia, que simulou o suporte aos voluntários no combate aos incêndios.

De acordo com Dionatan Barilon, da equipe de Nova Odessa, “essas capacitações são fundamentais neste momento”. “Estamos na fase amarela operação, de preparação para a estiagem. A fase vermelha, que representa o risco mais alto de queimadas, acontece entre junho e julho, e a equipe precisa estar pronta para atuar com segurança e prontidão”, explicou.

A segunda parte do treinamento contou com aulas teóricas e práticas e os participantes conheceram todos os equipamentos utilizados em uma brigada de incêndio, como sopradores e abafadores, por exemplo, além de aprenderem sobre os procedimentos de acionamento da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, e em casos extremos, do Helicóptero Águia.

Queima prescrita

Durante o treinamento da semana passada, também foram discutidos os métodos que envolvem a queima prescrita, que é uma queimada controlada feita em condições específicas para reduzir a queima da vegetação e assim prevenir incêndios descontrolados em grandes áreas de vegetação historicamente vulneráveis.

Além disso, a capacitação serviu como preparação para a formação da Brigada Municipal de Incêndios de Nova Odessa, que está em processo de regulamentação. “A equipe já está sendo estruturada com alguns servidores da pasta do Meio Ambiente, Defesa Civil, Garagem Municipal, IZ (Instituto de Zootecnia) e a equipe do Bombeiro Civil Voluntário”, completou Dionatan.

Projeto-piloto

Em outra medida pioneira na cidade, em abril ficou definido que um projeto-piloto envolvendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Defesa Civil da Prefeitura e o IZ vai molhar com água bruta durante o período de estiagem, regularmente, os pontos críticos para risco de queimadas em áreas verdes da centenária instituição de pesquisa, que detém cerca de 10% do território da cidade.

Assim, alguns espaços que são alvos regulares de focos de fogo durante a época de poucas chuvas, sejam eles criminosos ou involuntários, deverão ser molhados de maneira constante, utilizando água bruta (sem tratamento) fornecida pela Coden Ambiental.