Defesa Civil de Sumaré recebe nova viatura

O prefeito Luiz Dalben recebeu nesta quinta-feira, dia 21, do Governo do Estado, uma nova viatura para a Defesa Civil Municipal, reforçando a frota de veículos da corporação. O investimento é de R$ 230 mil, oriundos de emendas parlamentares do deputado estadual Dirceu Dalben.

A viatura 4×4 é completa, com highlights, sistema de som e segurança e será utilizada no atendimento à população nas situações de emergência causadas por desastres naturais e prevenção e redução de riscos.

A nova viatura faz parte de um pacote de investimentos na Defesa Civil de Sumaré, por meio de uma parceria da Prefeitura com o Governo Estadual, através do programa de Ação de Aparelhamento, que já equipou a corporação com novas tendas, gerador, motosserra, viatura e kits de combate a incêndio.

“Temos defendido, desde o início do nosso mandato, a importância de estruturar e investir na Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e demais serviços de segurança pública no estado de São Paulo. Em situações onde a população necessita de apoio emergencial, como tempestades, enchentes, deslizamentos de terra, incêndios e outros, são eles que prestam os principais atendimentos e suporte. O constante investimento é importante para que os serviços públicos estejam estruturados e preparados para oferecer atendimentos efetivos e de qualidade às famílias. É sempre uma honra poder contribuir com Sumaré!”, destacou o deputado Dirceu Dalben.

“Esta nova viatura irá somar às ações da Defesa Civil de Sumaré, que trabalha diariamente com a prevenção. É um reforço muito importante, principalmente agora que já realizamos a Operação Verão, buscando prevenir alagamentos, enchentes e monitorar in loco as áreas de risco. Agradeço ao deputado Dirceu Dalben e Governo do Estado por ajudar Sumaré mais uma vez e nos permitir cuidar com tanto carinho da população e estar preparada para as situações de risco”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Sumaré trabalha com monitoramento in loco de toda a cidade. As operações verão e estiagem fomentam ações e medidas preventivas, sempre com foco maior nas áreas de risco. Além das vistorias em campo, é realizado o acompanhamento dos índices pluviométricos, tempo seco e previsão meteorológica em uma central de monitoramento 24 horas montada na sede da Defesa Civil Municipal.

Os Ribeirões Quilombo, Jacuba e Tijuco Preto recebem limpezas constantes. Também são realizadas atividades de orientação e conscientização da população, como para evitar descartes irregulares. Além disso, a Secretaria de Serviços Públicos trabalha intensamente no desentupimento de bueiros, a fim de facilitar o escoamento das águas das chuvas. Mais de 60 mil mudas de árvores foram plantadas, recuperando áreas degradadas e deixando a cidade mais verde.

Diante das quedas de temperatura, equipes da Defesa Civil e Fundo Social entregam agasalhos e alimentos para as pessoas em situação de risco resistentes à ida para os abrigos parceiros da Prefeitura.

A cidade criou o PPDC (Plano Preventivo de Defesa Civil), para acompanhamento dos índices pluviométricos, previsão meteorológica, vistorias de campo e alertas da Defesa Civil Estadual.

LEIA TAMBÉM: Sumaré: Parada Mágica de Natal reúne 9 mil