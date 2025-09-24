A forte chuva que atingiu Sumaré na segunda-feira (22) mobilizou equipes da Defesa Civil, que registraram nove ocorrências em diferentes pontos da cidade. Entre os chamados, foram contabilizados quatro monitoramentos e vistorias nas margens e leito do Rio Quilombo, além de uma infiltração de água, cerca de 20 quedas de árvore, o resgate de uma motocicleta arrastada pela enxurrada, a inundação de uma residência e uma vistoria técnica em outro imóvel.

Todas as ocorrências foram atendidas prontamente pelas equipes da Defesa Civil, com apoio das Regionais da Prefeitura, responsáveis pela limpeza, e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR), que realizou interdições de trânsito nos trechos necessários para garantir a segurança da população.

O diretor da Defesa Civil, Kléber Martins, destacou a importância do trabalho preventivo: “Mesmo em situações de chuva intensa, nossas equipes atuaram de forma ágil para reduzir os impactos e dar suporte imediato à população. Seguimos em monitoramento constante para preservar vidas e minimizar danos”.

Trabalhos

O prefeito Henrique do Paraíso acompanhou de perto os trabalhos das equipes municipais e reforçou o compromisso da gestão com a segurança da população. “Nossa prioridade é sempre proteger a população. Agradeço o empenho das equipes que, mesmo em condições adversas, atuaram com dedicação e eficiência. Vamos continuar investindo em prevenção e infraestrutura para que Sumaré esteja cada vez mais preparada para enfrentar situações como essa”.

A Defesa Civil de Sumaré permanece em estado de atenção e orienta a população a acionar o telefone 199 em caso de emergências.