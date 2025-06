Definidas as semifinais do Amador Feminino de Americana

Leia + Sobre todos os Esportes

A quinta e última rodada da fase de grupos do Amador Feminino de Americana, campeonato de futebol promovido pela Secretaria de Esportes, foi disputada na noite de segunda-feira (23), no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, e definiu as equipes classificadas para as semifinais.

Pelo Grupo B, o Atlético Orquídeas venceu o Fúria FF por 3 a 0, terminou a fase de grupos na liderança da chave, de forma invicta e sem sofrer gols. Já o Lions Athletic Club goleou o Meninas de Ouro por 5 a 0 e ficou com a última vaga nas semifinais.

“Chegamos à fase decisiva de mais uma edição do Amador Feminino, e é muito gratificante ver o quanto as equipes estão organizadas, comprometidas e entregando ótimos jogos. A cada partida, percebemos a evolução técnica das atletas e o fortalecimento do futebol feminino em Americana. Que tenhamos duas grandes semifinais e, acima de tudo, muito respeito e espírito esportivo em campo”, afirmou o secretário de Esportes, Márcio Leal.

Com os resultados, os confrontos das semifinais foram definidos:

Bola na Rede x Lions Athletic Club

Atlético Orquídeas x Alpha Brasil

As partidas acontecem nesta quarta-feira (25), a partir das 19h, no Centro Cívico.

RESULTADOS

5ª rodada

23/06 (segunda-feira) – Centro Cívico

Grupo B

Atlético Orquídeas 3 x 0 Fúria FF

Lions Athletic Club 5 x 0 Meninas de Ouro

Semifinais

25/06 (quarta-feira) – Centro Cívico

19h – Bola na Rede x Lions Athletic Club

20h – Atlético Orquídeas x Alpha Brasil

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP