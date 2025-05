A última rodada da fase de grupos da categoria Sub-15 do Gigantinho Campo, competição de futebol de base promovida pela Secretaria de Esportes de Americana, definiu as equipes classificadas para a disputa das quartas de final. As partidas foram realizadas nas noites de terça (20) e quarta-feira (21), no Centro Cívico.

Os destaques da rodada ficaram por conta do Unidos da Cordenonsi, com uma goleada sobre o São Vito por 6 a 0, garantindo sua vaga na próxima fase, e do Colorado, que conseguiu a classificação após um emocionante duelo contra o Cidade Jardim, vencendo por 3 a 2.

Com a conclusão da fase de grupos, os confrontos das quartas de finais serão os seguintes:

Unidos da Cordenonsi x Dino Sports

Jardim da Paz x São Vito

Camisa 10 x Vila Bela

Instituto Jr. Dias x Colorado

As partidas válidas pelas quartas de finais da categoria serão disputadas neste domingo (25), nos campos do Centro Cívico e do São Vito. A tabela e a classificação podem ser acessadas no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantinho 2025”.

Confira os últimos resultados do Sub-15:

Terça, 20/05

Centro Cívico

Aescal/Bosque 1 x 3 Jardim da Paz

São Vito 0 x 6 Unidos da Cordenonsi

Quarta, 21/05

Centro Cívico

Cidade Jardim 2 x 3 Colorado

Novo Mundo 2 x 0 Gratidão