Demissão de servidores agita bastidor em Sumaré

A Prefeitura de Sumaré publicou no Diário Oficial do Município as exonerações (demissão) de Cleber Barbosa Cardoso e Dario de Oliveira Ferreira, ocupantes de cargos comissionados e nomeados em 10 de janeiro de 2025.

Cardoso exercia a função de Gerente de Cadastro e Identificação, enquanto Ferreira atuava como Gerente Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. As exonerações ocorreram simultaneamente, por meio das Portarias nº 1442 e nº 1443/2025, assinadas pelo prefeito Henrique Stein Sciascio, com efeitos imediatos.

Embora os decretos não mencionem os motivos das exonerações, os bastidores ferveram porque ‘vazou’ que os servidores não estariam correspondendo tecnicamente às expectativas e diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de Habitação. A avaliação interna teria identificado desalinhamento entre a conduta funcional e os critérios técnicos exigidos pela pasta, o que motivou a decisão do Executivo.

Demissão e explicação

A saída conjunta dos dois servidores — ambos alocados em funções estratégicas e com pouco tempo de exercício, gerou comentários e questionamentos nos corredores do Paço Municipal, especialmente pela ausência de explicações públicas e pela natureza técnica dos cargos.

O episódio reforça uma diretriz clara do atual governo municipal: quem não atuar com responsabilidade técnica, dentro dos princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência, não terá espaço em uma gestão que preza pela transparência e pelo interesse público.

Até o momento, a Prefeitura não se manifestou oficialmente sobre os detalhes das exonerações, mantendo o tom institucional das publicações. No entanto, o recado foi dado e os sinais de rigor na condução da máquina pública estão cada vez mais evidentes.

Nos bastidores, fala-se em novas mudanças e possíveis reestruturações em outras áreas da administração. A cidade observa, e o governo segue com foco no alinhamento técnico e administrativo.

