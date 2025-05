O vereador Paulo Eduardo (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações ao setor competente sobre o funcionamento do serviço de emergência 192 (Samu) no município.

De acordo com o parlamentar, a medida foi motivada por relatos de moradores que apontaram demora no atendimento. “Estamos falando de um serviço essencial, que lida diretamente com a preservação de vidas. Se há demora ou falha, o risco é enorme. Por isso, queremos entender com clareza como o município está organizando esse atendimento e se há capacidade real para atender à demanda”, afirma o vereador.

No documento, o parlamentar questiona como é feito o fluxo de chamadas, qual o critério utilizado para a triagem de prioridades, a quantidade de ambulâncias disponíveis e o tempo médio de resposta. O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária (27) e será encaminhado à prefeitura para resposta.