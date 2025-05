A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, já removeu mais de 8 toneladas de materiais considerados potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti durante o mutirão contra a dengue. Nesta sexta-feira (16), os trabalhos foram intensificados no bairro Jardim São Pedro, com visitas de casa em casa e recolhimento de criadouros feitos pelos agentes do Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD). O mutirão já vistoriou 44.719 imóveis e removeu 8.250 quilos de materiais.

A mobilização faz parte da campanha “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”. A ação já passou por diversas regiões, como Cidade Jardim, Jaguari, Parque Novo Mundo, Jardim da Paz, Mário Covas, Jardim Boer, Parque da Liberdade, Parque Gramado, Jardim Guanabara, Jardim Paulistano, Bela Vista, Jardim Lizandra, Vila Bertini, São Vito, São Luiz, entre outros.

Além da remoção de criadouros, a Prefeitura ampliou a aplicação de inseticidas por meio de nebulização veicular (fumacê) e costal. Mais de 44 mil imóveis foram atendidos com fumacê e 1,9 mil com nebulização costal, segundo o PMCD.

“Mais do que números, o que vemos é o reflexo do compromisso da cidade em combater um inimigo silencioso. Cada criadouro removido é uma barreira a mais contra a dengue, mas essa barreira só se sustenta com a participação ativa de todos. Não existe ação isolada eficaz sem o engajamento da comunidade”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A Prefeitura reforça o pedido para que os moradores autorizem a entrada das equipes e mantenham os ambientes livres de recipientes que acumulem água parada.

Fumacê

A Prefeitura também avança com ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Uma das frentes estratégicas é a nebulização veicular com inseticida — o chamado fumacê — que já percorreu 956 quarteirões, cobrindo aproximadamente 44 mil imóveis no município.

Nesta semana, os bairros Jardim São Paulo, Jardim Glória e Jardim Paulista receberam a aplicação do produto. A partir de segunda-feira (19), os trabalhos seguirão concentrados nas áreas próximas, contemplando o Residencial Nardini, Horto Florestal Jacyra e as regiões remanescentes do Jardim Glória e Jardim Paulista.

O serviço é realizado por três dias consecutivos, sempre das 18h às 21h, conforme o mapeamento de áreas críticas feito pelo Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD).

Nebulização

A nebulização já contemplou diversas regiões da cidade, como Vale das Nogueiras, Praia dos Namorados, Vila Bertini, Vila Mariana, Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Jardim da Paz, Jaguari, Cidade Jardim, Jardim Boer, Jardim Bertoni, Jardim Mirandola, Parque das Nações, Morada do Sol, Jardim dos Lírios, Parque Gramado, Vila Dainese, Nova Carioba e Jardim Esplanada, entre outros.

Durante a ação, viaturas acompanhadas por carro de som percorrem os bairros com orientações à população. São reforçadas recomendações como: retirar roupas do varal, cobrir alimentos e utensílios de cozinha e proteger água e ração dos animais de estimação.

“A nebulização de inseticida é um recurso de impacto imediato, voltado para a redução do número de mosquitos adultos em circulação. No entanto, ele não atinge os criadouros. É por isso que reforçamos: a eliminação dos focos de água parada dentro das residências é o principal caminho para controlar o avanço da dengue. A participação ativa da população é indispensável”, explicou Antônio Jorge da Silva Gomes, coordenador da Vigilância Ambiental.

A Secretaria de Saúde orienta os moradores a ficarem atentos aos sintomas da dengue, como febre alta, dores no corpo, manchas vermelhas na pele e mal-estar. Em caso de suspeita, é fundamental procurar uma unidade básica de saúde para avaliação e orientação.