A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, avança com as ações de combate à dengue no município. O mutirão de prevenção já percorreu 35.799 imóveis em diversos bairros e resultou na remoção de 7.080 quilos de materiais com potencial para se tornarem criadouros do mosquito Aedes aegypti. A ação integra a campanha “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”.

As atividades do mutirão estão em ritmo acelerado, com foco na eliminação de focos do mosquito, orientação direta aos moradores e reforço da vigilância em áreas com maior incidência de casos. Nesta quinta-feira (24), os agentes estiveram no Parque Novo Mundo, após passarem pelo São Roque e Vila Dainese. Ao todo, mais de 30 bairros já foram atendidos, incluindo as regiões da Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, Parque da Liberdade, Antônio Zanaga, Jardim Alvorada, Vila Bertini e São Jerônimo.

“Estamos diante de um cenário epidemiológico que exige agilidade e presença nas ruas. Nosso trabalho é um esforço coletivo, que envolve planejamento técnico e diálogo com a população. Cada recipiente removido pode representar a prevenção de um novo caso. A meta é salvar vidas e estamos totalmente comprometidos com isso”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Além da remoção de criadouros, o município intensificou a nebulização com inseticida, tanto de forma veicular (fumacê) quanto de casa em casa com equipamento costal. Mais de 20 mil imóveis já receberam o fumacê, enquanto 1.127 residências foram atendidas com pulverização individual. As ações são planejadas com base em dados do Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD).

“O combate à dengue não é responsabilidade apenas do poder público. O mosquito nasce dentro das casas, nos quintais, nas calhas esquecidas. Nossa equipe está indo a campo todos os dias, mas o controle real só acontece quando cada morador entende que sua atitude faz diferença”, afirma o diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges.

As equipes continuam atuando nos próximos dias em diferentes regiões, com apoio técnico constante. A Prefeitura reforça o pedido para que a população colabore com os agentes, permita o acesso às residências e mantenha os ambientes livres de recipientes que possam acumular água.

Mais ações

Além dos mutirões, a campanha contra a dengue envolve diversas frentes. Um novo material educativo, com cartilha e checklist, foi elaborado pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação e distribuído à Secretaria de Educação e à Diretoria Regional de Ensino. O conteúdo está sendo utilizado em atividades com professores e alunos.

Foram produzidos cerca de 200 mil folders, distribuídos à população durante as visitas domiciliares e ações educativas. Americana também possui um grupo condutor para o enfrentamento às arboviroses, formado por equipe multiprofissional da Secretaria de Saúde. Esse grupo elaborou um Plano de Contingência e um Fluxograma de Atendimento, padronizando os procedimentos de vigilância e resposta.

A cidade implementou um sistema online de monitoramento com Inteligência Artificial, que permite acompanhar os casos em tempo real. Também foram contratados 24 novos agentes de promoção da saúde, aprovados em concurso público, para reforçar o monitoramento de casos sintomáticos e a prevenção nas unidades de saúde, conforme diretrizes do Plano de Contingência.

Diagnóstico e vacinação

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade contam com testes rápidos para dengue, aplicados conforme critérios técnicos. A vacinação contra a dengue segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Nas UBSs da Praia Azul e São Vito, o horário vai até as 20h.