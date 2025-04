Dengue mais 4 mortes em Americana total bate em 17 e passa ano passado

A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou, nesta quarta-feira (2), mais quatro mortes causadas pela dengue no município em 2025: uma mulher de 87 anos do bairro Vila Brieds, outra de 98 anos do Jaguari e uma de 52 anos do Morada do Sol, além de um homem de 81 anos também do bairro Jaguari (todos internados em hospital privado).

Dengue já matou mais que em 2024

Com isso, são 17 óbitos causados pela doença e a cidade totaliza 4.738 casos confirmados até esta quarta-feira. Total já passa os números de 2024, quando 15 pessoas morreram na cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No dia 28 de março, a Prefeitura de Americana decretou situação de emergência em saúde pública em razão do cenário da dengue. O Decreto nº 13.702/2025, publicado no Diário Oficial do Município, estabelece medidas administrativas para intensificar o controle e combate às arboviroses.

A decisão acompanha as diretrizes do Governo de São Paulo, conforme o Decreto Estadual nº 69.359/2025, que reconhece a epidemia de dengue em todo o território paulista.

Além da dengue, o decreto também abrange medidas de combate a outras arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como Chikungunya e Zika.

Entre as ações previstas a partir do decreto de emergência, estão:

– Contratação emergencial de serviços e aquisição de insumos

– Admissão temporária de servidores para reforçar o atendimento

– Prorrogação de contratos que favoreçam o combate ao mosquito e a assistência à saúde

– Mobilização de agentes comunitários de saúde e controle de vetores para intensificação das visitas domiciliares

– Campanhas educativas para conscientização da população

– Aplicação de sanções aos moradores que mantiverem focos do Aedes aegypti em suas propriedades

– Reforço na fiscalização de terrenos baldios e imóveis abandonados, com possibilidade de limpeza compulsória

– Suspensão de férias e folgas de servidores da Saúde e de outros órgãos envolvidos no enfrentamento da epidemia

A Secretaria de Saúde, por meio da Sala de Situação Municipal de Prevenção e Controle das Arboviroses, instituída pelo Decreto nº 13.703/2025, é a responsável pela coordenação das ações e pelo monitoramento dos indicadores epidemiológicos, como incidência de casos, taxa de letalidade e índices de infestação. O Decreto Municipal tem validade de 90 dias e poderá ser prorrogado caso a situação exija novas medidas.

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento