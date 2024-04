O ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia, de fato não será candidato a prefeito novamente este ano.

Muito se especulou no meio político com a possibilidade da volta de Andia, mas, agora secretário nacional, Andia não se descompatibilizou do cargo dentro do período limite para uma possível candidatura.

Por enquanto, os barbarenses estão com três opções: Rafael Piovezan (PL) – atual prefeito -, Dr. José (União) – ex-vereador -, e Eliel Miranda (PSD) – atual vereador.

Nome de peso no processo eleitoral, Andia deve manter seu apoio à reeleição de Rafael, que tem Felipe Sanches (Republicanos) como vice.

