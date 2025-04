Denúncia anônima faz rapaz cair com drogas em Sumaré

Denúncia anônima- Uma ação rápida da Polícia Militar terminou na prisão de um jovem de 23 anos por tráfico de drogas na noite da última sexta-feira (11), em Sumaré. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim das Águas, após uma denúncia indicar a movimentação suspeita em um conjunto de apartamentos. O rapaz foi abordado pelos policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) nas escadas de um dos blocos, no momento em que saía de um dos imóveis.

Com o cidadão, os agentes encontraram um rádio comunicador e uma chave. Questionado, o suspeito assumiu ser o responsável pela guarda das drogas que abasteciam o tráfico local. Ele mesmo conduziu os policiais a outro apartamento do conjunto habitacional. No local, retirou um cachorro da raça pitbull e indicou onde estavam escondidos os entorpecentes.

Durante a revista, os policiais localizaram 1.000 microtubos de cocaína, 124 papelotes de cocaína, 752 porções de maconha, 42 porções de droga conhecida como “dry”, 1.111 pedras de crack

R$ 3.558 em dinheiro e 1 simulacro de arma de fogo. O suspeito recebeu voz de prisão no local.

Antes de ser levado à delegacia, passou por avaliação médica na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko. Na sequência, foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, onde a prisão em flagrante foi ratificada pelo delegado de plantão. O jovem segue à disposição da Justiça.

