Vereador de Nova Odessa apontou irregularidades em obras de duas unidades de ensino

O vereador André Faganello (Podemos), de Nova Odessa, mostra que quando o parlamentar exerce a primordial função de fiscalizar os atos do Poder Executivo, além de ajudar o prefeito na tomada de decisões futuras, pode até mesmo proporcionar o retorno de recursos para a Prefeitura. Somente com duas denúncias feitas de obras em escolas e que geraram sindicâncias administrativas, devem fazer com que mais de R$ 800 mil retornem aos cofres municipais.

No uso da tribuna na sessão desta segunda-feira (1º), o vereador disse que ficou feliz ao ver publicações no Diário Oficial do Município da semana passada. São dois extratos de decisões de processos administrativos, ou seja, de sindicâncias administrativas. Faganello havia denunciado irregularidades em obras de duas escolas em suas redes sociais e durante sessão da Câmara Municipal no primeiro semestre.

“Em meados do primeiro semestre fizemos denúncia sobre a obra da famosa cozinha ao lado (da escola municipal) do Simão Welsh, a creche José Mário Moraes, e a reforma da escola Walter Merenda”, relembrou. Após os apontamentos, houve abertura de apuração interna. “E na própria sindicância foi constatado que teve a inexecução do contrato e divergência dos serviços pagos e executados. Além da existência de prejuízo ao erário público”, detalha.

Faganello destaca que referente a ambas as obras encaminhou requerimentos à Prefeitura. “Queria inclusive parabenizar o prefeito (Cláudio Schooder-Leitinho-PSD). Pelo menos ele foi averiguar o ocorrido”, ressalta. Segundo ele, somente da primeira unidade de ensino o contrato totaliza R$ 980 mil. “Quase 400 mil reais não foram executados. E o contrato foi pago integralmente. Levaram embora de uma obra não concluída”, criticou.

Satisfeito

O vereador disse ter ficado satisfeito com as apurações administrativas. “Fiquei feliz que a decisão da sindicância é para encaminhamento dos autos à Promotoria de Justiça e à Secretaria de Negócios Jurídicos. Para adoção das medidas necessárias de recomposição do dano ao erário”, frisa Faganello. “Essa denúncia que o vereador fez vai fazer alguém devolver aos cofres públicos quase 400 mil reais de uma obra de um montante de 980 (mil reais)”, explica.

Além disso, conforme lembra o parlamentar, existe o outro contrato, da escola Walter Merenda. “Também será encaminhado à Promotoria de Justiça e à Secretaria de Negócios Jurídicos”, reforça. Faganello cita que neste caso o contrato era ainda maior, no valor de R$ 1,470 milhão. “Quase um milhão e meio de reais, que teve dano ao erário de mais de 400 mil reais”, acrescenta.

“Então compensa sim a gente denunciar. Não foi em vão. Em duas (denúncias) que fizemos ainda no primeiro semestre deverão devolvidos aos cofres públicos mais de 800 mil reais”, revela Faganello. “Cheguei a ser taxado de briguento, de opositor e até de fazer ‘política baixa’, como o próprio prefeito falou”, lamenta o vereador. “Estamos aqui pra defender a população. Não vou fazer politicagem. Todas as denúncias que faço ou vou e provo”, conclui.