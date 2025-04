Depay faz 2 e Corinthians volta a vencer no BR25

Depay brilhou- O Corinthians venceu de virada o Sport na tarde deste sábado, na Neo Química Arena. A equipe começou atrás no placar, mas reagiu com dois gols de Memphis Depay e garantiu a vitória por 2 a 1, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians foi para os vestiários com um gosto muito amargo. Apesar de ter dominado a primeira etapa, os mandantes saíram perdendo por 1 a 0 para o Sport, com gol marcado por Sérgio Oliveira.

O Timão teve 65% de posse de bola, mais de dez finalizações e pelo menos duas chances claras para tirar o zero do marcador, mas desperdiçou. E quem não faz, leva.

Não é como se os pernambucanos tivessem abdicado do ataque. Além do gol, a equipe rubro-negra acertou a trave em belo chute de Barletta. Quase saiu a lei do ex, porém o primeiro tempo terminou com apenas uma bola na rede.

Se o Corinthians errou muito na etapa inicial a complementar veio com alegria antes mesmo do primeiro minuto. Com 13 segundos de bola rolando, Memphis Depay empatou para os mandantes.

Depay forte no jogo

15 minutos mais tarde, o holandês voltou a balançar as redes, dessa vez contando com desvio generoso da defesa do Sport, que demorou muito para se ligar na etapa complementar.

Os visitantes até ensaiaram uma reação na reta final, mas já era tarde, e o Corinthians voltou a vencer na Neo Química Arena depois de perder a invencibilidade para o Fluminense, no meio de semana.

