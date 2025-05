A deputada estadual Ana Perugini foi nomeada membro efetivo da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de São Paulo. O ato do presidente com a composição das comissões para o biênio 2025/2026 foi publicado na edição de quinta-feira (15) do Diário Oficial do Estado.

A parlamentar chega a uma das principais comissões da Alesp após se tornar referência no estado na busca por mais transparência e eficiência do Sistema Cross, ferramenta utilizada pela Secretaria Estadual de Saúde para organizar o atendimento em consultas, exames, cirurgias e tratamentos na rede pública de saúde.

Após lançar a Frente Parlamentar do Sistema Cross em 2023, a deputada tem promovido uma série de audiências públicas no estado para ouvir usuários, médicos, conselheiros e gestores de saúde para diagnosticar gargalos no sistema e propor medidas para reduzir as filas de espera.

A frente parlamentar foi lançada em Campinas e, depois disso, foram realizados debates com a população em Conchal, Hortolândia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste e São Paulo.

Como titular na Comissão de Saúde, Ana Perugini acredita que será possível ampliar o diálogo com o governo estadual e cobrar ações para agilizar o atendimento em todas as regiões do estado.

“Estamos convencidos de que a regionalização do sistema é urgente. Em nossas audiências, temos ouvido relatos de prefeitos, secretários de Saúde sobre a dificuldade para garantir atendimento digno à população com a Cross [Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde] centralizada na capital”, afirmou a deputada.

Outro ponto destacado por Ana Perugini é a falta de transparência no funcionamento do Sistema Cross. “Não é razoável que os pacientes estejam numa fila sem saber quando serão atendidos. Tem gente morrendo à espera de um atendimento que não acontece”, disse Ana Perugini. A coordenadora da Frente do Sistema Cross já apresentou dois projetos este ano com foco na agilização do atendimento.

Projetos de lei

O projeto de lei número 414/2025 cria uma lista prioritária para atendimento de pacientes gravíssimos no Estado de São Paulo. O objetivo é garantir agilidade e eficiência no encaminhamento de casos de extrema urgência e alto risco de morte na rede pública.

Já o PL 373/2025 obriga a Secretaria Estadual de Saúde a encaminhar mensalmente às promotorias de justiça responsáveis pela saúde pública nos municípios listas atualizadas de pacientes que aguardam atendimento. A proposta visa fortalecer a transparência e a fiscalização na gestão das filas de espera.

Outras comissões

Além da Saúde, Ana Perugini segue titular na Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais e está como suplente nas comissões de Defesa e dos Direitos das Mulheres e de Educação e Cultura.

Procuradora das Mulheres

A deputada também é procuradora especial das Mulheres na Alesp e coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Servidores da Justiça.