O deputado estadual Barros Munhoz (PSDB/Cidadania) estará em Nova Odessa nesta quinta-feira (30), às 19h, para um encontro com lideranças partidárias e a população. Com o tema ‘Diálogo, Cidadania e Futuro’, o parlamentar vai debater políticas públicas e fortalecimento da cidadania. O local é o Klavin Eventos, que fica na Rodovia Rodolfo Kivitz, 1.243, Altos do Klavin.

O evento terá as presenças dos empresários Rosângela Piconi, Regina Pocay e José Carlos Maximiano, dos assessores parlamentares Josias Queiroz e Adriana Souza, além dos vereadores André Faganello e Paulinho Bichof, ambos do Podemos.

Prefeito de Itapira por três vezes e sétimo mandado consecutivo de deputado estadual, Barros Munhoz foi presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) por dois biênios, além de ministro da Fazenda no governo do presidente Itamar Franco.

De verbas, trouxe: R$ 270 mil para a Escola Estadual Alexandre Bassora, para climatização das salas de aula; R$ 400 mil para o setor de ambulâncias, possibilitando a compra de uma van e uma nova ambulância; e R$ 300 mil para compra de ar condicionado e reforma da tela de proteção do ginásio da Etec Ferrúcio Humberto Gazzetta.

No passado, conquistou R$ 250 mil para equipamentos da Casulo, R$ 100 mil pata veículo da Apae, R$ 100 mil para equipamentos da Geriátrica e R$ 100 mil para o Centro de Referência da Mulher. “Sem contar verbas enviadas em anos anteriores e que certamente fizeram diferença para Nova Odessa. Já são mais de 2 milhões de reais destinados à cidade”, destacou Faganello.

Barros também tem tratado junto a órgãos estaduais a doação de rejeitos asfálticos da concessionária CCR AutoBAn, doação de área do Instituto de Zootecnia e fez visita ao Centro TEA Paulista, para saber mais sobre o equipamento dedicado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista.