O Governo do Estado de São Paulo anunciou as primeiras 100 unidades da rede estadual de ensino que adotarão o modelo de Escola Cívico-Militar a partir do segundo semestre deste ano. A iniciativa conta com o apoio do deputado estadual Dirceu Dalben, que também garantiu que diversas cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) fossem contempladas, entre elas Sumaré, Nova Odessa e Hortolândia.

“As escolas cívico-militares chegam como mais um instrumento importante na educação dos nossos jovens, levando melhorias no aprendizado, no ambiente escolar e na redução de conflitos. É o Estado de São Paulo saindo na frente e inovando, com apoio do nosso mandato”, destacou o deputado Dalben.

A implantação de escolas cívico-militares no estado teve projeto aprovado na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), com voto favorável do parlamentar. As unidades foram definidas após consultas públicas, ouvindo toda comunidade escolar.

Nesta primeira etapa, a nova proposta será implantada em escolas de 89 municípios, beneficiando aproximadamente 50 mil estudantes.

Na Região Metropolitana de Campinas serão seis unidades com o novo modelo de ensino: Sumaré (Escola Marinalva Gimenes Colossal da Cunha), Nova Odessa (Escola Profª Silvania Aparecida Santos), Hortolândia (Escola Yasuo Sasaki), Campinas (Escola Reverendo Eliseu Narciso e Escola Profº Messias Gonçalves Teixeira) e Cosmópolis (Escola Dr. Paulo de Almeida Nogueira).

Também estão entre os municípios contemplados com apoio do deputado Dalben: Bauru (Escola Profº Morais Pacheco), Cubatão (Escola Lincoln Feliciano), Mogi Mirim (Escola São Judas Tadeu), Piracicaba (Escola Professor Abigail de Azevedo Grillo e Escola Edson Rontani) e São José do Rio Preto (Escola Profº Octacílio Alves de Almeida).