O deputado estadual Felipe Franco (União Brasil) vem pra sua reeleição no ano que vem

Ele é responsável pelo maior movimento politico do esporte no estado de São Paulo

As cidades do estado tem vários embaixadores, que são profissionais convidados e escolhidos para fortalecer esse movimento do esporte. “Eu fui convidado pela assessoria dele”

Wesley Rodrigo Picoli

Atleta e Professor de Educação Física Pós Graduado

Profissional da área do esporte renomado na cidade, ja recebi alguns prêmios dentre eles o “Diploma de Mérito Esportivo” em 2024 na Câmara Municipal, trabalhei na Secretaria de Esportes de Nova Odessa onde desenvolvi um grande trabalho, através desse destaque meu nome chegou até São Paulo e fui convidado pela Assessoria do Deputado Estadual Felipe Franco para ser o “Embaixador” da Força do Esporte no municipio de Nova Odessa.