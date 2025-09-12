Em breve os motoristas da região devem se adequar à entrada em funcionamento de diversos pontos de radares em rodovias. Mas o que poucos sabem são os motivos pelos quais o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) escolhe os locais para receber os equipamentos. O Novo Momento obteve a informação que, além do histórico de acidentes e a velocidade dos veículos, o órgão leva em consideração fatores como a geometria das vias e a travessia de animais.

Ao NM, o DER-SP informou que está em processo de implantação de novos radares de fiscalização eletrônica de velocidade nas rodovias sob sua administração. “Atualmente, os equipamentos estão passando por etapas de implantação, testes e homologação, distribuídos em 14 lotes correspondentes às Coordenadorias Gerais Regionais (CGRs) do órgão, totalizando 649 pontos de fiscalização”, informou.

De acordo com o órgão, cada lote está em fase distinta do processo – alguns em homologação, outros em testes e mais ainda em implantação. “Especificamente nos municípios de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, que integram o Lote 13 relativo à região de Rio Claro, os radares encontram-se na fase de implantação – nenhum dos equipamentos nos municípios entrou em operação”, confirmou o DER-SP.

Pontos

Conforme explica o órgão, a seleção de cada um dos pontos específicos foi realizada através de “criterioso mapeamento técnico que analisou diversos fatores de risco, incluindo altos índices de acidentalidade, histórico de excesso de velocidade, características geométricas da via, existência de pontos críticos e áreas com travessia de fauna”. Ou seja, não apenas a questão de colisões é levada em consideração.

Por fim, o DER-SP reiterou que o início efetivo da fiscalização dos equipamentos “será amplamente divulgado através dos canais oficiais do governo, imprensa e Diário Oficial do Estado de São Paulo, tão logo sejam concluídos todos os testes necessários”. Até agora, 151 dos aparelhos instalados em rodovias paulistas começaram a funcionar. Na região de cobertura do NM, todos são em Sumaré: rodovias Adauto Campo Dall’Orto (SPA-110/330) e Virgínia Viel Campo Dall’Orto (SPA-115/330).

São 11 pontos de fiscalização previstos para a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), entre Americana e Santa Bárbara – do km 121 ao 137, a velocidade máxima caiu de 90 km/h para 80 km/h. Também haverá radar no km 143, com limite de 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para pesados. Terá fiscalização ainda nas rodovias Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), Luis Ometto (SP-306) e Margarida da Graça Martins (SP-135), todas em Santa Bárbara, além da Arnaldo Júlio Mauerberg (SPA-119/330) e Astrônomo Jean Nicolini (SPA-127/304), ambas em Nova Odessa.