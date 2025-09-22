O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), coloca em funcionamento 50 novos radares de fiscalização eletrônica em trechos estratégicos de rodovias estaduais paulistas, que passam a operar a partir de 0h desta terça-feira, dia 23. Entre eles, da Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto (SPA-115/330), no km 1,580, com velocidade máxima de 70 km/h.

Com isso, o total de equipamentos ativos nas rodovias não-concedidas chega a 241 – a lista completa com a localização dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP. A medida tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas, com radares instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido.

Com a ativação, motoristas que trafegarem acima da velocidade máxima permitida passam a ser autuados, em uma ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas. “A instalação de radares reforça o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero”, afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de fauna.

Os demais radares previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação. O início efetivo da fiscalização será amplamente divulgado pelos canais oficiais do governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Confira a localização dos 50 novos equipamentos em operação:

Lote – Rodovia – Km – Sentido – Município – Limite de velocidade

CGR 01 – SP 036 – Km 89,778 – Norte/Sul – Piracaia – 40 km/h / 40 km/h

CGR 01 – SP 063 – Km 42,350 – Leste/Oeste – Bragança Paulista – 40 km/h / 40 km/h

CGR 01 – SP 063 – Km 53,250 – Leste – Bragança Paulista – 60 km/h

CGR 01 – SP 073 – Km 3,739 – Leste – Campinas – 50 km/h

CGR 01 – SP 095 – Km 44,000 – Leste – Amparo – 50 km/h / 50 km/h

CGR 01 – SP 095 – Km 46,000 – Leste/Oeste – Amparo – 70 km/h / 70 km/h

CGR 01 – SP 095 – Km 54,459 – Leste/Oeste – Pedreira – 70 km/h / 70 km/h

CGR 01 – SP 360 – Km 157,500 – Norte/Sul – Serra Negra – 40 km/h / 40 km/h

CGR 01 – SPA 115/330 – Km 1,580 – Leste/Oeste – Sumaré – 70 km/h / 70 km/h

CGR 02 – SPA 040/079 – Km 2,120 – Sul – Itu – 50 km/h / 50 km/h

CGR 04 – SP 215 – Km 150,300 – Oeste – São Carlos – 50 km/h / 50 km/h

CGR 04 – SP 215 – Km 194,700 – Leste/Oeste – Dourado – 60 km/h / 60 km/h

CGR 04 – SP 253 – Km 207,050 – Leste/Oeste – Jaboticabal – 100 km/h / 80 km/h

CGR 04 – SP 304 – Km 365,400 – Leste/Oeste – Ibitinga – 60 km/h / 60 km/h

CGR 04 – SP 331 – Km 5,200 – Leste/Oeste – Gavião Peixoto – 100 km/h / 80 km/h

CGR 04 – SPA 301/310 – Km 2,000 – Leste/Oeste – Matão – 40 km/h / 40 km/h

CGR 04 – SPI 328/326 – Km 6,750 – Leste/Oeste – Guariba – 80 km/h / 80 (km/h)

CGR 05 – SP 222 – Km 52,800 – Leste/Oeste – Iguape – 60 km/h / 60 km/h

CGR 05 – SP 222 – Km 95,085 – Leste/Oeste – Pariquera-Açu – 40 km/h / 40 km/h

CGR 06 – SP 052 – Km 220,500 – Norte/Sul – Cruzeiro – 60 km/h / 60 km/h

CGR 06 – SP 052 – Km 232,573 – Norte/Sul – Cruzeiro – 40 km/h / 40 km/h

CGR 06 – SP 055 – Km 89,100 – Leste/Oeste – Caraguatatuba – 40 km/h / 40 km/h

CGR 06 – SP 055 – Km 114,260 – Leste/Oeste – São Sebastião – 40 km/h / 40 km/h

CGR 06 – SP 121 – Km 17,954 – Leste/Oeste – Redenção da Serra – 60 km/h / 60 km/h

CGR 06 – SP 123 – Km 42,688 – Norte/Sul – Campos do Jordão – 40 km/h / 40 km/h

CGR 06 – SP 125 – Km 77,000 – Norte/Sul – São Luís do Paraitinga – 40 km/h / 40 km/h

CGR 06 – SPA 085/060 – Km 0,962 – Norte/Sul – Pindamonhangaba – 60 km/h / 60 km/h

CGR 06 – SPA 092/060 – Km 2,269 – Norte/Sul – Pindamonhangaba – 60 km/h / 60 km/h

CGR 07 – SP 225 – Km 321,176 – Norte/Sul – Santa Cruz do Rio Pardo – 60 km/h / 60 km/h

CGR 07 – SP 225 – Km 323,039 – Norte/Sul – Santa Cruz do Rio Pardo – 60 km/h / 60 km/h

CGR 07 – SP 225 – Km 324,381 – Norte/Sul – Santa Cruz do Rio Pardo – 60 km/h / 60 km/h

CGR 07 – SP 261 – Km 8,408 – Norte/Sul – Piraju – 40 km/h / 40 km/h

CGR 07 – SP 266 – Km 480,550 – Leste/Oeste – Florínea – 60 km/h / 60 km/h

CGR 07 – SP 421 – Km 15,651 – Leste/Oeste – Oscar Bressane – 60 km/h / 60 km/h

CGR 07 – SP 421 – Km 51,402 – Leste/Oeste – Paraguaçu Paulista – 60 km/h / 60 km/h

CGR 07 – SP 457 – Km 100,854 – Norte/Sul – Bastos – 60 km/h / 60 km/h

CGR 08 – SP 333 – Km 6,000 – Leste/Oeste – Cajuru – 100 km/h / 80 km/h

CGR 08 – SP 333 – Km 45,030 – Oeste – Serrana – 100 km/h / 80 km/h

CGR 08 – SP 334 – Km 442,170 – Norte/Sul – Pedregulho – 100 km/h / 80 km/h

CGR 09 – SPA 473/310 – Km 3,300 – Norte/Sul – Floreal – 60 km/h / 60 km/h

CGR 11 – SPA 565/310 – Km 2,310 – Norte – Auriflama – 40 km/h / 40 km/h

CGR 12 – SP 272 – Km 19,600 – Leste/Oeste – Presidente Bernardes -100 km/h / 80 km/h

CGR 12 – SP 457 – Km 67,021 – Norte/Sul – Rancharia – 100 km/h / 80 km/h

CGR 12 – SP 563 – Km 4,302 – Norte/Sul – Mirante do Paranapanema – 100 km/h / 80 km/h

CGR 12 – SP 563 – Km 47,500 – Norte/Sul – Marabá Paulista – 100 km/h / 80 km/h

CGR 12 – SP 563 – Km 78,280 – Norte/Sul – Presidente Venceslau – 60 km/h / 60 km/h

CGR 12 – SP 563 – Km 132,048 – Norte/Sul – Dracena – 100 km/h / 80 km/h

CGR 12 – SP 563 – Km 144,759 – Norte/Sul – Tupi Paulista – 100 km/h / 80 km/h

CGR 12 – SPA 079/613 – Km 2,267 – Norte/Sul – Rosana – 60 km/h / 60 km/h

CGR 14 – SP 425 – Km 139,685 – Leste/Oeste – Olímpia – 60 km/h / 60 km/h

Região

Na região, a via com mais movimento que deve receber os radares em breve é a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). No trecho compreendido entre os kms 121 e 137, considerado perímetro urbano, a velocidade máxima permitida caiu de 90 km/h para 80 km/h. Também haverá radar no km 143, com limite de 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para veículos pesados. A cada semana o departamento comunica o início de vários lotes.

Será o quarto radar que entra em funcionamento na região de cobertura do Novo Momento, todos em Sumaré: rodovias Adauto Campo Dall’Orto (SPA-110/330) e Virgínia Viel Campo Dall’Orto (SPA-115/330). Além desses e da SP-304, haverá fiscalização nas rodovias Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), Luis Ometto (SP-306) e Margarida da Graça Martins (SP-135), todos em Santa Bárbara, além da Arnaldo Júlio Mauerberg (SPA-119/330) e Astrônomo Jean Nicolini (SPA-127/304), ambas em Nova Odessa.