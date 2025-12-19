DER-SP realiza Operação Verão 2025/2026 nas estradas até 20 de fevereiro
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), iniciou a Operação Verão 2025/2026, com duração entre os dias 15 de dezembro e 20 de fevereiro.
Durante o período, medidas operacionais especiais estão sendo implementadas para assegurar a segurança viária, a fluidez do tráfego e o conforto dos usuários na malha rodoviária estadual administrada pelo órgão.
A expectativa é que, aos finais de semana, mais de 1,5 milhão de veículos circulem pelas estradas do DER-SP em todo o território do estado de São Paulo.
Nos trechos de acesso ao litoral e às serras, onde o fluxo de veículos é maior nessa época do ano, são esperados cerca de 272 mil veículos aos finais de semana nas rodovias Rio-Santos (SP-055), Oswaldo Cruz (SP-125), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) e Osvaldo Barbosa Guisardi (SP-046), o que representa um aumento de 29,2% em razão do período de férias.
Para a Operação Verão 2025/2026, o DER-SP reforçou equipes e recursos operacionais, mobilizando 1.238 colaboradores e 323 veículos, entre viaturas de combate a incêndio, caminhonetes, guinchos, vans, motocicletas e papacones (dispositivos de sinalização), posicionados estrategicamente ao longo de todas as rodovias estaduais sob administração do Departamento.
Entre as ações previstas estão a liberação de acostamentos, o uso de faixa reversível, a operação “pare e siga”, além do controle de acessos e desvios operacionais.
A Operação Verão 2025/2026 amplia a eficiência na execução das atividades, permitindo respostas rápidas às demandas de tráfego e segurança viária, além de assegurar cobertura contínua em pontos estratégicos da malha rodoviária estadual.
Os usuários podem acionar o DER-SP 24 horas por dia pelo telefone de emergência 0800-055-5510.
Estimativa de volume de tráfego em todo o estado e nas regiões serrana e litorânea
SP-055 – Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (Bertioga)
SP-125 – Rodovia Oswaldo Cruz
SP-123 – Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro
SP-046 – Rodovia Osvaldo Barbosa Guisardi
Operação de liberação de acostamento
Operação de fluxo com direção alternada (faixa reversível)
Operação “pare e siga” – Ponte do Rio Maranduba
Operação de desvio operacional
