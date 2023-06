Desafios do Professor de Yoga Recém-Formado

O Universo do Yoga, seus desafios e oportunidades para quem busca viver desta filosofia oriental milenar

O início da carreira como professor de yoga pode trazer desafios. Desde a segurança para colocar em prática tudo o que já aprendeu até a sustentabilidade financeira, para realmente poder viver do seu serviço. Neste artigo, você vai encontrar dicas e explorar as tendências do Universo de Yoga, além de conhecer Bárbara e Amália, duas instrutoras de Yoga que compartilham um pouco sobre as suas jornadas.

Desafios dos novos professores de Yoga

A chave para a autoconfiança do Professor de Yoga: Pratique e tudo virá

É normal sentir-se inseguro ao dar aulas no início. Às vezes, basta lembrar-se de que sua formação lhe proporcionou as habilidades necessárias e confiar em si mesmo. Outras vezes, é necessário ter um suporte adequado, suas “bíblias” onde encontrar informações confiáveis e precisas sempre que necessário. Mas o principal, segundo a professora Amália Iatarola Furtado, com 20 anos de experiência, é a prática. “Eu já vinha de uma prática de Yoga muito profunda quando me formei professora. Aí foi fácil começar a dar aulas, pois eu já tinha uma base grande. Quando você já está familiarizado com o Yoga, você termina a sua formação e os caminhos se abrem, as coisas acontecem. É preciso ter uma prática pessoal de longo prazo”, conta a instrutora, que realizou sua primeira formação de Yoga em 2003.

Existem também aquelas pessoas que buscam as formações para aumentar seus conhecimentos e a vida vai chamando para que se tornem instrutores. Este foi o caso da Bárbara Viegas da Silveira, formada em 2021. “Quando fiz minha formação, meu intuito não era realmente ser instrutora. Acabou que isso aconteceu naturalmente, devido aos rumos que minha vida tomou. Não me imaginava ensinando Yoga, mas quando dei minha primeira aula, ainda na formação, percebi o quanto me preenchia compartilhar a minha verdade e percepção da Yoga”, conta ela.

“Minhas primeiras aulas foram desafiadoras. Era um misto de medo, ansiedade e nervosismo, primeiro por estar fazendo algo novo e segundo por não saber se conseguiria chegar nas pessoas da maneira que gostaria. Tinha receio de fazer ajustes nos alunos, de passar aulas mais avançadas para o público que eu tinha. Acho que esse era meu maior desafio, saber dosar a aula conforme o público”, lembra Bárbara. “A forma de superar isso para mim é única: dando aulas. Eu observava atentamente esses medos e pontos, levava comigo, mas os superava em cada aula. De todas as formas, a dica principal é: pratique regularmente, aprimore suas habilidades e lembre-se de que a experiência é a melhor professora. Quando você está na posição de praticante, você entende melhor o universo do aluno.”

Como construir uma base de alunos de Yoga?

Outro desafio do início da carreira do professor de Yoga é consolidar sua base de alunos. Por isso, é necessário atuar em diferentes frentes, como marketing, parcerias e ações sociais. “Acredito que quando estamos vivendo o nosso Dharma, a magia acontece. Na minha vida, tudo aconteceu no boca a boca, pois quando me formei, ainda não tinha redes sociais. E é assim até hoje”, brinca a professora Amália.

Dicas: Invista tempo em marketing pessoal, promovendo-se nas redes sociais, distribuindo panfletos e até mesmo oferecendo aulas gratuitas para ganhar visibilidade. Aproveite cada oportunidade para compartilhar seu conhecimento e mostrar sua paixão pelo yoga. Lembre-se que seus alunos são seu maior cartão de visitas. Se eles estão felizes e satisfeitos com seu trabalho, certamente convidarão outras pessoas a experimentar.

Ser professor de Yoga pode ser sustentável financeiramente?

O aspecto financeiro também pode ser um desafio. É importante estabelecer uma estrutura de preços justa, que reflita seu nível de experiência e as demandas do mercado local, considerando a possibilidade de oferecer pacotes de aulas ou descontos para atrair mais alunos. Professora há 20 anos, Amália acredita que ao alinhar-se com a filosofia do Yoga, os caminhos se abrem para a prosperidade financeira. “Sempre gerei renda com Yoga. Mas então comecei a usar o Yoga não como uma profissão, mas como estilo de vida, o meu caminho, a minha trajetória.

Para a professora Bárbara, a caminhada recente como instrutora já oferece frutos também. “Hoje minha renda se divide em Yoga e outros serviços. Sinto que viver 100% do Yoga é desafiador, mas é muito possível! É preciso uma grande dedicação, como em tudo na vida, e o on-line é uma ótima ferramenta para isso, podendo ligar pessoas que estão em diferentes locais”, conta. “Aos poucos, com mais experiência, autonomia e autoconfiança no trabalho, as portas vão se abrindo. Sempre vai ter público que se conecta com a sua forma de trabalho, então vejo que apesar da grande oferta de professores, há, sim, espaço para todos.

Dicas de materiais para preparar a sua aula de Yoga

Indicados pelas instrutoras, listamos aqui os melhores materiais para preparar a sua aula de Yoga, reunindo conhecimentos dos corpos físicos, sutis, mentais, emocionais e espirituais.

Guia Prático de Posturas de Yoga – GUIPPY

“Fiquei encantada com a profundidade do material. O GUIPPY é um material precioso, valioso, com uma quantidade de conhecimentos absurdos”, indica Amália.

Baralhos Ásanas e Mudrás

“No início usava muito os baralhos. Levava as cartas para as aulas mesmo, para me auxiliar a lembrar da sequência. No início, eu montava as aulas usando o GUIPPY e passava para os baralhos. Hoje, uso o Guippy muito para consulta específica, sobre variações, grupo muscular ou algum benefício ou contraindicação dos asanas”, indica a Bárbara.