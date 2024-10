Os desafios dos vereadores 'já prefeituráveis' de Americana

Mal passadas as eleições, Americana tem pelo menos 4 vereadores ‘já prefeituráveis’ de olho em 2028. Eles praticamente não escondem o desejo de ‘se encaixarem’ em algum projeto (partido) para avançar na sucessão de Chico Sardelli (PL).

Existem problemas que são comuns aos 4 da foto e outros que podem ser mais de cunho particular a cada um deles.

Porque prefeituráveis?

A começar por Juninho Dias (PSD), Thiago Brochi (PL) e Léo da Padarai (PL) que foram eleitos em 2016 e estão já no terceiro mandato. Nenhum dos 3 se aventurou ainda para ser candidato a deptuado (estadual ou federal) mas estão de olho para buscar alçar novos voos.

Leco Soares (Podemos) é o único do grupo que vai para o segundo mandato (problema do ‘tempo de casa’) mas não teria contra si a questão partidária.

Brochi e Leo Padaria são do mesmo partido e precisariam convencer a bancada (5 vereadores) e o cerne do governo da viabilidade do projeto. A melhor saída mesmo seria, já em 2028, caçar uma nova casa para ir atrás do sonho.

