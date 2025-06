A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com os trabalhos de desassoreamento do Ribeirão dos Toledos. As intervenções avançam para um novo trecho, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, nas imediações do Jardim Conceição.

A ação é realizada em parceria com a iniciativa privada e tem como objetivo a limpeza do leito do ribeirão, promovendo a melhoria do escoamento das águas, especialmente durante o período de chuvas. A medida contribui ainda para a prevenção de alagamentos na região.