A cada página, revela-se uma nova atmosfera: o florescer das sakura na primavera; os vibrantes matsuri (festivais) do verão; o outono que, aos poucos, tinge a natureza de vermelho com as folhas de momiji; e, no inverno, o calor reconfortante dos onsen (fontes termais). As ilustrações traduzem o encanto e a leveza de cada período do ano, combinando elementos da tradição japonesa com cenas do cotidiano contemporâneo, criando uma ponte delicada entre o antigo e o moderno.

Para os mais tradicionais, é possível passar horas observando a beleza arquitetônica dos templos, os detalhes dos komainu, os diferentes tipos de bonsai, lanternas e yōkai. Já para contemplar a modernidade japonesa, percorremos desde os famosos karaokês e consoles eletrônicos até as icônicas máquinas de garra — tudo retratado com uma riqueza de detalhes visuais e culturais que revela muito mais do que simples paisagens.

Um ano no Japão integra um catálogo já reconhecido por sua curadoria diferenciada. Entre os títulos da Estação Liberdade voltados à arte de colorir, estão os quatro volumes da coleção Inspiração — Arabescos, Amazônia, Japão e Natureza — e o livro Cores Invisíveis, do arquiteto e artista Luis Kehl, que propõe uma experiência visual voltada à arquitetura.

Em um cenário editorial onde predominam obras de apelo lúdico e tendências visuais voltadas ao entretenimento imediato, os livros de colorir da Estação Liberdade se destacam ao proporcionar experiências artísticas e temáticas. São livros que não apenas convidam o leitor à atividade de colorir, mas também à descoberta — explorando universos visuais que dialogam com tradições, histórias e culturas específicas.

Com Um ano no Japão, a editora reafirma seu compromisso com projetos que aliam beleza gráfica, originalidade e conteúdo significativo — estabelecendo, assim, uma nova referência no universo dos livros de colorir.